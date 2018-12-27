Engelli sporcuya sandalye hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Spor Genel Müdürlügü, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu olan ve milli takım hayali kuran Yunus Emre Bal'a yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti. 22 yasındaki Yunus Emre Bal, sporla hayata baglandıklarını, kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye ile mutlu oldugunu söyledi. Genç sporcu, ilk hedefinin takımıyla sampiyonluk yasamak oldugunu belirterek, gelecekte milli takım formasını giymenin hayalini kurdugunu kaydetti. Spor Il Müdürü Ahmet Ibanoglu ise, ihtiyaca göre maddi yardım, spor malzemesi gibi talepleri ivedilikle yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.