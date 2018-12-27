Esnaf, göle dönen caddede balık tuttu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'dekentin bazı işlek noktalarında altyapı çalışmaları devam ederken, elektrik, su, doğal gaz veya başka nedenlerden dolayı kazılan yolların kapanması uzun sürüyor. Bu durum, bazı vatandaşları da çileden çıkardı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde esnaflık yapan Güven Kortun (34) isimli bir kişi, bu durumu ilginç bir şekilde protesto etti. Kortun, eline oltasını alarak göle dönen yolda balık tutuyormuş gibi yaparak atıfta bulundu. Arkadaşı ise bu anları fotoğraf ve video çekerek kaydetti.Sosyal medyadaki görüntülerse onlarca kullanıcı tarafından paylaşılırken bazı vatandaşlar da Kortun'a destek oldu. Kazılan ve göle dönen yollara dikkat çeken Kortun, "Yolların hali 3 aydır böyle" diyerek tepkisini ortaya koydu. Aynı zamanda amatör bir balıkçı olan Güven Kortun yaptığı açıklamada, "Sadece İzmir'in değil bir çok şehrimizin sorunu. Yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.