Göztepe’nin vazgeçilmezi

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Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe'de orta saha oyuncusu Andre Castro, performansıyla taraftarların en çok sevdigi isim oldu.Yetenegi ve enerjisiyle Göztepe'nin yükünü sırtlayan Castro, en çok övgü alan oyuncuların basında geldi. Bu sezon 2-1 kazanılan Trabzonspor, 2-0 galip gelinen Besiktas ve son olarak 3-0 biten Ankaragücü maçlarında asist yapan Portekizli, sarı- kırmızılı ekibin 3-2 yendigi Konyaspor karsılasmasında da 1 gol attı.