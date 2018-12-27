İyi ki doğdun Altınordu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyetin ilk spor kulübü olarak 26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu, 95. yılını törenle kutladı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Altınordu Dernek Başkanı Samim Süloş'un yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı. Törene, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, İZVAK Başkanı Ali Erten, ALFA 2. Dönemi İdari Direktörü Halit Erolu'nun yanı sıra antrenörler, U16 ve U15 takımı oyuncuları eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Altınordulu çocukların denize kırmızı renkli karanfiller atmasıyla sona erdi.