Kaçak kazıdan mozaik çıktı

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Manisa'daDemirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 9 tarihi eser kaçakçısı, yaklaşık 9 ay önce geldikleri Sidas Antik Kenti'nde 2 metre çukur kazarak buldukları mozaiğin fotoğrafını çekip üzerine naylon ve toprakla örttü. Zanlılar geçen hafta mozaiği çıkartmak için antik kente geldiklerinde suçüstü yakalandı. İncelemede üzerinde tavus kuşu motifli yer alan mozaiğin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu kaydedildi. Mozaik, önümüzdeki günlerde Manisa Müzesinde sergilenecek.