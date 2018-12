Kardeşinden gelecek iyi haberi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Esra ve Kamil Göktaş çiftinin oğlu Servet Metin'e, 27 Temmuz'da halsizlik şikayetiyle götürüldüğü Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akut lenfoblastik lösemi (ALL) teşhisi konuldu. Minik oğullarının tedavisi için Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne giden Göktaş Ailesi, burada ikinci bir hastalık haberi aldı. Esra ve Kamil Göktaş çifti, Servet'in hem akut lenfoblastik lösemi (ALL) hem de akut myeloid lösemi (AML) yani çift hücreli lösemi hastası olduğunu öğrendi. Hastanede tedavi altına alınan Servet için başlayan donör arayışı ise sonuç vermedi. Oğullarının yaşaması için kan bağışı çağrısında bulunan Göktaş Ailesi, şimdilerde umudunu 17 Aralık'ta dünyaya gelen oğulları Mustafa Kemal'e bağladı. Mustafa Kemal'in doğumu esnasında kordon kanı toplaması yapıldı. Kanın uyum sağlaması halinde, nakil yapılacak. Kardeşinin iliğinin uygun olup olmadığının sonuçları ise 17 Ocak'ta belli olacak.Göktaş Ailesi, doktorların vereceği güzel haberi beklerken 33 yaşındaki baba Kamil Göktaş, "Oğlum 5 kür kemoterapi aldı. Uzun süre donör aradık ama bulamadık. Şimdi temennimiz yeni doğan oğlumuzun, ağabeyine umut olması. Eğer bu formül de işe yaramazsa tüm risklere rağmen yüzde 50 uyumlu benden nakil yapılacak" dedi. Herkese kan bağışı çağrısı yapan Göktaş, "Verilecek 3 tüp kan bir çocuğa hayat verecek ve sağlıklı geleceği olacak. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten verecekleri 3 tüp kan, bir aileye can oluyor, kan oluyor. Bir çocuğun hayatını kurtarıyor" diye konuştu.ServetMetin Göktaş'ın babasının Bayraklı Belediyesi'ndeki mesai arkadaşları, bu kez de dayanışma konseri düzenledi. Konserin geliri Göktaş ailesine bağışlandı.