Minik yürekler askerleri ısıtacak

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Manisa'daAlaşehir Beşeylül İlkokulu öğrencileri Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolunda görev yapan askerlere mektup yazarak, annelerine ördürdükleri atkı, bere ve eldivenlerle birlikte gönderdi. Kolilere yerleştirilen giyecekler ve mektuplar Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in da katıldığı törenle, PTT kanalıyla Aktütün Karakolu'na gönderildi. Alaşehir Beşeylül İlkokulu 2-E sınıfı öğretmeni Özlem Uluçay ve 3- A Sınıfı öğretmeni Sinem Endam Yakut tarafından organize edilen destek kampanyası okuldaki tüm öğrenciler ve ailelerinden büyük ilgi gördü. Öğretmen Özlem Uluçay, "Öğrencilerimiz mektuplarını yazdı, velilerimiz de askerlerimizin üşümemesi için bere, atkı ve eldiven göndererek projemize destek oldu" dedi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ise, "Öğrencilerimize, , öğretmenlerimize ve destek olanlara teşekkür ederiz" dedi.