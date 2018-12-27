Özgür KAYNAR: Çatlak ses

Ne zaman Suriye
'de hamlede bulunsak... Bizim Ege'nin
karşı kıyısında uykular kaçıyor, çatlak sesler yükseliyor! İçine düşürüldükleri Türkiye karşıtlığı ve Türk düşmanlığı yanlışından yakayı bir türlü kurtaramayan... Zihinlerine zerk edilen zehirli fikirler ile kendi toplumlarını da zehirleyen Yunan siyasetçiler için bu yıl kabus gibi geçmiş olmalı! 2018'e Zeytin Dalı Harekatı
ile girince savunma bakanları ne yapacağını bilememiş, dikkat çekmeye çalışan ergen gibi davranıp Kardak'a
tek kişilik çıkarma yapmıştı! Bir yerlerine batan zeytin dalının acısıyla kıvranıp dururlarken, Mehmetçik'ten çıldırtacak yeni hamle sene sonunda geldi.
Askerimiz istikameti bu kez Fırat'ın doğusuna çevirince kilometrelerce uzaklıktaki Yunanistan sarsıldı! Üstüne üstlük ABD, bölgedeki askerlerini çekme kararı alınca komşunun etekleri daha da tutuştu, genelkurmay başkanları garip garip konuştu! Gerçi ağzının payını ziyadesiyle aldı almasına da... İzmir'in öte tarafındaki Atina'nın yaşadığı bu müzmin hazımsızlığın nedenini göstermez, bilmeyenlere bildirmez isek vatansever gazetecilik görevimizi ifa etmemiş oluruz. "Suriye'deki terör bataklığının kurutulmasından kilometrelerce uzaklıktaki Yunanistan neden rahatsız oluyor acaba"
sorusuna başka sorularla cevap arayalım... Bir, Ermeni terör örgütü Asala ilk nerede filizlendi? İki, Asala'nın devamı PKK'ya kimler topraklarını açtı. Üç, bebek katili teröristbaşını himaye edenler kimlerdi? Cevaplarına gelince... Bir, Suriye! İki, Yunanistan!
Başka soruya ya da cevaba gerek var mı?.. Proje terör örgütlerinin yuvalandığı Yunanistan'ın DHKP-C'ye ve en son FETÖ'ye kol kanat gerdiğini de lütfen bir kenara yazın! Batı Trakya'daki Soydaşlarımıza yönelik insan haklarının hiçe sayıldığı hasmane tutumu! Ege Denizi ile Kıbrıs'taki uzlaşmaz ve provokatif tavrı da lütfen unutmayın! Aslında bu gerçekleri bizim kadar Yunan halkının da bilmesi gerekiyor. Her şeye rağmen iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi için iyi niyetli ve samimi girişimlerimizin boyunduruk altındaki Yunan siyasetçiler ile fanatikler tarafından engellendiğini de komşumuz görmeli. Terör örgütlerine destek veren, düşmanlıktan medet uman
bir ülkenin vatandaşı olmak istemeyeceklerdir diye düşünmek istiyorum...