Şengül: İzmirliler, ağlayan başkandan bıktı

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül ve Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Nihat Zeybekci, partisinin Bornova, Bayraklı ve Karsıyaka Ilçe Baskanlıgını ziyaret ederek, teskilatla bir araya geldi. Partililerin yogun ilgi gösterdigi Sengül ve Zeybekci, teskilattan inanç ve motivasyonu kaybetmeden çalısmaya devam etmelerini isteyerek, 31 Mart seçimlerinde Izmir'de büyük basarıya imza atılacagını vurguladı. Ziyaretlerde konusan Baskan Sengül, "AK Parti belediyeciligini Izmir'e de getirmek istiyoruz. Çok sükür, artık bunun zamanı geldi. Gösteristen uzak, mütevazı, samimi bir kampanya yürütecegiz. Inanç ve motivasyonumuzu asla kaybetmeyecegiz ve basarıya ulasacagız. CHP'li yönetim sorunları çözmek yerine aglamayı tercih ediyor. Izmir bu anlayıstan artık bıktı. Bu numaralara artık prim vermiyor. Sorunların çözümü için ne gerekiyorsa yapacagız. Insallah 31 Mart'ta biz kazanacagız" dedi.