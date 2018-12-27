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Yasa dışı geçişe 6 tutuklama

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Yasa dışı geçişe 6 tutuklama
Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçiş için kullanıldığı tespit edilen minibüsü bir süre takip ederek Zeytineli Mahallesi Böğürtlen Koyu mevkisinde durdurdu. Bot, motor ve çok sayıda can yeleği ele geçirilen minibüste 16 Filistin, 10 Eritre ve 6 Suriye uyruklunun yanı sıra Türk vatandaşı İ.H.Y'nin bulunduğu tespit edildi. İ.H.Y ile Suriyeli H.R, A.H, M.İ, A.A, M.T, M.A.T. yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. İ.H.Y, serbest kalırken 6 zanlı ise mahkemede tutuklandı.
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Yasa dışı geçişe 6 tutuklama
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