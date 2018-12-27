Yasa dışı geçişe 6 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

UrlaJandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçiş için kullanıldığı tespit edilen minibüsü bir süre takip ederek Zeytineli Mahallesi Böğürtlen Koyu mevkisinde durdurdu. Bot, motor ve çok sayıda can yeleği ele geçirilen minibüste 16 Filistin, 10 Eritre ve 6 Suriye uyruklunun yanı sıra Türk vatandaşı İ.H.Y'nin bulunduğu tespit edildi. İ.H.Y ile Suriyeli H.R, A.H, M.İ, A.A, M.T, M.A.T. yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. İ.H.Y, serbest kalırken 6 zanlı ise mahkemede tutuklandı.