Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret

Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Sehit Polis Memuru Osman Türkücü ile Sehit Piyade Uzman Çavus Ismail Zengin'in Savastepe'de yasayan ailelerine konuk oldu. Sehitlerin aileleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, her zaman oldugu gibi bundan sonra da vatan için eslerini, evlatlarını sehit veren ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Devlet olarak sehit yakınları ve gazilere her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Milletiyle ve devletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, hain saldırılar karsısında da sagduyusunu ve metanetini asla kaybetmeyecektir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN