Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

BalıkesirValisi Ersin Yazıcı, Sehit Polis Memuru Osman Türkücü ile Sehit Piyade Uzman Çavus Ismail Zengin'in Savastepe'de yasayan ailelerine konuk oldu. Sehitlerin aileleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, her zaman oldugu gibi bundan sonra da vatan için eslerini, evlatlarını sehit veren ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Devlet olarak sehit yakınları ve gazilere her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Milletiyle ve devletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, hain saldırılar karsısında da sagduyusunu ve metanetini asla kaybetmeyecektir" dedi.