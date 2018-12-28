Akyüz iddialı konuştu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Denizlispor'un oyuncusu Mehmet Akyüz iddialı açıklamalarda bulundu. Horozlar'ın bu sezon mutlaka Süper Lig'e çıkacağını söyleyen yıldız futbolcu, "Denizlispor evimiz, Yücel İldiz babamız. Hocamızla futbolcu grubu çok iyi bir uyum yakaladı. Umarım bu birliktelik karşılığını Süper Lig olarak alacaktır" diye konuştu. Bu arada Denizlispor kulübüne bağışlar sürüyor. Denizlili iş adamları kulübe 300 bin lira tutarında destekte bulundular. Denizlispor yönetimi kampanyadan 1.5 milyon lira gelir elde etti. Kulüp bayrak, çakmak, anahtarlık, flama gibi ürünlerle kampanyayı genişletmeye çalışıyor.