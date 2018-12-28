CHP’de Balıkesir kargaşası sürüyor

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Balıkesir'deCHP ile İyi Parti arasında yapılan ittifak kararı sonrası oluşan kargaşa sürüyor. CHP'nin Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekmesi CHP'nin Balıkesir İl Teşkilatı'nı ayağa kaldırdı. CHP Genel Merkezi'nin bu kararı sonrası "İstifa ederim" diyerek isyan bayrağını açan İl Başkanı Serkan Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü fakat istediği sonucu alamadığını söyledi. Egeli SABAH'a konuşan Sarı, "Genel Başkanımız ile görüştüm. Şu ana kadar bir değişiklik olmadı. 4 Ocak'ta parti meclisinin kararını bekliyoruz. İstifa kararımız ile ilgili ilçe başkanlarımızla ve örgütümüzle görüşeceğiz. Sonra bir karar vereceğiz" dedi.