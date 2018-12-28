Dikkan, büyüyerek ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

1978yılında Türk ticari hayatına başlayan Dikkan Şirketler Grubu, üretime yaptığı katkı ile hizmet verdiği tüm sektörlerde iddialı firmalar arasında yerini aldı. Dikkan Şirketler Grubu, milli olmanın gururu ve Ar-Ge yatırımlarının ortaya çıkardığı heyecanla yoluna devam ediyor. Ankara'da düzenlenen 6. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'ne de damga vuran ve belgesi bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen Dikkan, vana sektöründeki ilk Ar-Ge birimine sahip olmanın da haklı ayrıcalığını yaşıyor. Vana, döküm, hadde, kablo fabrikaları ve gemi geri dönüşüm tesislerine sahip Dikkan elde ettiği başarılarıyla dikkat çekerken, Genel Müdür Fatih M. Sancak da Dikkan'ın Dünya çapında bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.Sancak, ""Dikkan Şirketler Grubu olarak değer bilme ve değer katma felsefesiyle, açıldığımız her denizden, büyüyerek ve gelişerek dönen bir kuruluşuz. Dikkan'ın 1978'de, alaşım dökümüyle başlayan yolculuğu, gemi söküm tersaneleri, vana, döküm, hadde ve kablo farikalarıyla tüm dünyaya uzanıyor" dedi.