EÜ Rektörü Budak’tan Ankara çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

EgeÜniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşmelerde bulundu. Son bir yılda EÜ'deki çalışmalarını detaylı bir şekilde anlatma fırsatı bulan Rektör Budak, "Araştırma üniversitesi olma hedefimize güçlü adımlarla ilerliyoruz. Son bir yılda önemli çalışmalara imza attık. 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı' kapsamına tıp fakültemiz ile kampüs alanlarının rehabilitasyonu ve koru alanlarının oluşturulmasının alınması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ilettim. Üniversitemiz açısından çok önemli olan bu gelişmeye ek olarak Cumhurbaşkanımızın desteklerini esirgemeyeceğini söylemesinden büyük mutluluk duyduk" diye konuştu. Rektör Budak, önümüzdeki süreçte aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.