Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'dabir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Akhisar'ın Sünnetçiler Mahallesi'nde K.Ö'nün zeytinlik deposuna baskın yaptı. Yapılan aramada 2 bin 228 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında, ÖTV tebligatı kapsamında 195 bin 135 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Alaşehir'deki Killik Mahallesi'nde ise sahte içki ürettiği belirlenen U.T'nin iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda, 24 litre etil alkol, bidonlarda 40 litrelik tıbbi kullanım amaçlı alkol, 2 litre hazır alkol yakalandı.İzmır'deyapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçilerin maaşlarının bulunduğu 34 ZPJ 30 plakalı hafif ticari araçla şantiye alanına gelen taşeron firmanın çalışanı İ.D, bir süre sonra paraları dağıtmadan geldiği araçla kaçtı. İşçilerin ihbarı üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirlenen otomobildeki zanlıyı takibe başladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne takılan araçtaki İ.D, Kırkağaç'ta bölge trafik ekipleri tarafından yakalandıİKÇÜAtatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hekimlerden ve sağlık personellerinden oluşan halk müziği korosu, kemoterapi hastalarına moral vermek için yılbaşı partisi düzenledi. Hastane duvarlarına balonlar asıldı, yılbaşı ağacı süslendi. Ellerine mikrofonu alan doktorlar ve hastanenin çeşitli servislerinde görevli personeller, önceden provasını yaptıkları şarkıları seslendirdi. 'Kemo Parti' ismiyle düzenlenen ve birçok halk müziği eserinin seslendirildiği konserde, koroya dans ederek eşlik eden hastalar, gönüllerince eğlendi.Ödemış'tevatandaşlar, ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için seferber olup kan bağışına koştu. İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin ilik nakli bekleyen kızları 3.5 yaşındaki Öykü Arin ve Ödemiş'te yaşayan ve İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Ayten Oruç için Atatürk İlkokulu'nda kök hücre ve kan bağışı için stant kuruldu. Kızılay Ödemiş Kan Merkezi bağışları kabul ederken, oluşan yoğun ilgi sonrası bağış kampanyasının süresi uzatıldı.