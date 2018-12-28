Hasta çocuklara hediye sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Heryıl özel günlerde hastanede tedavi gören çocukları yalnız bırakmayan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleri bu yıl da sürpriz hediyelerle minik yürekleri güldürdü. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ve dernek üyeleri gönüllülerin desteğiyle aldıkları hediyeleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde tedavi gören çocuklara getirdi. Dernek Başkanı Sevil Ozan, servisteki 27, Kemik İliği Ünitesi'nde yatan 34 hasta çocuğa hediyeler getirdiklerini belirterek "Destekçilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Her aşamada telefonun ucundalar. Onların katkılarıyla çocukların yüzünü güldürdük. Daha önce gelip servisi süslemiştik bugün de hediyelerini dağıttık. İstediklerini daha önce sorduk. Buna göre alışveriş yaptık" diye konuştu.