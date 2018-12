İZBAN’daki grev vatandaşı bezdirdi

BUGÜN NELER OLDU

İZBAN grevi, İzmir'i vurmaya devam ediyor.İZBAN yönetimi ile Demir Yol İş Sendikası arasındaki görüşmeler grevin 18. gününde de sonuçsuz kaldı. Mahkemenin sınırlı sayıdaki seferleri iptal etmesi ile birlikte kent içi trafik kelimenin tam anlamıyla kilit oldu. Sabahları evden işe, akşamları da işten eve dönüşlerde kentin ana arterlerinde trafik resmen karmaşaya döndü. Demir Yol İş Sendikası'nın önceki gün İZBAN Yönetiminin önerdiği yüzde 26'lık zammı kabul etmemesinin ardından taraflar arasındaki ipler gerildi.İZBAN yönetimi, sendikanın 'greve devam' kararının ardından önerdiği yüzde 22'den yüzde 26'ya çıkardığı zam teklifini geri çekti. Geri çekilen bu zam önerisiyle 2015'te işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücretin ayda 4 bin liranın üzerine çıkacağına işaret edilen açıklamada "Bu öneriyle 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının tüm hakları dahil ortalama net aylık gelirleri, makinistin 4 bin 152 lira, teknikerin 4 bin 136 lira, teknisyen 3 bin 988 lira, istasyon operatörünün 3 bin 820 lira, gişecinin 3 bin 773 lira, ofis personelinin 3 bin 694 lira olacaktı" denildi.Sendika ise bu rakamların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İZBAN'ın kamuoyunu yanılttığını ifade eden açıklamada, "Son teklif ettikleri zam ile açıkladıkları 4 bin 152 lirayı buluyorsa hemen grevi bitiririz" dendi.Yaşananlara isyan eden ve her gün işten eve evden işe gidişte büyük çile çeken İzmirliler, İZBAN ve sendika yöneticilerine 'Artık bu eziyeti bitirin' çağrısında bulundu.İZBAN çalışmayınca çok sayıda vatandaş trafiğe özel aracı ile çıkınca özellikle sabah ve akşam saatlerinde kent içi trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ana arterlerde araçlar uzun kuyruklar oluştururken zaman zaman sürücüler arasında da tartışma yaşandığı gözlendi. ESHOT Genel Müdürlüğünün otobüs seferlerini takviye yapmasına rağmen yolcu yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlardaki otobüs duraklarında yığılmalar meydana geldi.Yaşananlara tepki gösteren İzmirliler, İZBAN grevinin bir an önce sona erdirilmesini istedi.Buca'da oturan Timuçin Yılmaz, İZBAN'ı kullanamadığı için mağdur olduğunu söyledi.İş yeri için sürekli İZBAN'ı kullanarak Karşıyaka'ya gittiğini ifade eden Yılmaz, "Herkes otobüslere mecbur kaldı. Balık istifi yolculuk etmek zorunda kalıyoruz.Bir an önce tarafların anlaşmasını istiyorum" dedi.Recep Yıldız da grevden memnun olmadığını ifade etti. İZBAN işçilerinin de haklarını almalarını isteyen Yıldırım, "Grev büyüdü İZBAN seferleri hiç yapılmıyor.Grevin bir an önce bitmesini umuyorum.Ben de bir vatandaşım mağdur olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu. İZBAN'daki grevin bitmesini isteyen Cihan Arsan, "Sabah işe gidiş gelişlerde otobüsler duraklara dolu geliyor. Bu yüzden zaman kaybediyoruz. hem de vatandaş bu soğuk havada durakta bekliyor. Yeter artık" dedi. Grev, 10 Aralık'tan bu yana sürüyor.