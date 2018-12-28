Market cinayetinin sırrı çözülemiyor

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İzmir'in Selçuk ilçesinde 6 Aralık Perşembe günü gece saat 02.00 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda 22 yıldır aynı mahallede market işleten ve iki kız çocukları bulunan 55 yaşındaki Hasan Hüseyin ve 54 yaşındaki Şenay Özkan çifti işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. İlk önce Hasan Hüseyin Özkan'ı öldüren katil, dükkanda duran boş silahı kendine doğrultan Şenay Özkan'a aynı demir çubukla vurdu. Özkan çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan otopside çiftin ölüm nedeni 'kafa travması' olarak belirlendi. Katil ya da katil zanlılarının çiftin başına demir çubukla vurdukları ve döverek öldürdükleri tespit edildi. Bu gerçeği ilk kez Egeli Sabah duyurdu.Vahşi cinayetle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 23 gündür katil ya da katillerin izine rastlayamadı.Cinayetin işlendiği marketin yakınındaki benzin istasyonu, okul ve başka bir marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri bir sonuca ulaşamadı. Zanlıların olayın ardından yaya olarak köyün içine kaçmış olabileceği değerlendirilirken, markette güvenlik kamerası olmaması ekiplerin işini zorlaştırdı.Öldürülen çifti tanıyan 80 kişinin ifadesi alındı, çember daraltıldı.Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Çiftin kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışılıyor. Yapılan araştırmada Özkan çiftinin kimseye borçlarının bulunmadığı aksine veresiye olarak marketten alışveriş yapılmasını sağladıkları için alacaklarının olduğu öğrenildi. Katilin cinayeti işlediği demir çubuğu da yanında götürdüğü ortaya çıkarken, boğuşma sırasında Özkan çiftinin, tırnaklarındaki zanlılara ait DNA kalıntılarından sanıklara ulaşılmaya çalışıldı.