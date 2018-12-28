Menemen hız kesmiyor

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemenspor'da Gümünşhanespor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu ile anlaşamayınca listesine Şanlıurfaspor'dan Samet Akaydın'ı aldı. Ayrıca yönetim Kasımpaşa'nın genç orta sahası Hakan Demir'le de ilgilendiği öğrenildi. İstanbul temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanabileceği ifade edildi. Kasımpaşa altyapısından yetişen Hakan, bu sezon ligde 7 maça çıktı. Oyuna sonradan dahil olan genç orta saha toplam 51 dakika görev yaptı.