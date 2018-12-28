Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Menemen hız kesmiyor

Menemen hız kesmiyor

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Menemen hız kesmiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemenspor'da Gümünşhanespor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu ile anlaşamayınca listesine Şanlıurfaspor'dan Samet Akaydın'ı aldı. Ayrıca yönetim Kasımpaşa'nın genç orta sahası Hakan Demir'le de ilgilendiği öğrenildi. İstanbul temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanabileceği ifade edildi. Kasımpaşa altyapısından yetişen Hakan, bu sezon ligde 7 maça çıktı. Oyuna sonradan dahil olan genç orta saha toplam 51 dakika görev yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Menemen hız kesmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN