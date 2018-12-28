Özdeş’ten 3 istek

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ekibi Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, santrfor ve sol bek transferinin yanı sıra bir de sağ açık istedi.Yönetim daha önce de isimleri anılan Ankaragücülü Thievy Bifouma ve Crvena Zvezda takımında oynayan Slavoljub Srnic'i yeniden gündemine aldı.Başkent ekibinde alacakları konusunda sorun yaşayan Bifooma ile sezon sonunda kulübünde serbest kalacak Srnic için görüşmelerin başladığı bildirildi. Yönetim ayrıca Al-Ain takımından Kolombiyalı Danilo Moreno Asprilla'yı da Özdeş'e önerdi.Göztepe'nin istenmeyen adam ilan edilen Oscar Scarione ve Nabil Ghilas ile başı dertte. Sarı-kırmızılı kulüpten garanti 1 milyon 200 bin Euro kazanan Oscar Scarione "gitmem" diye tuttururken 750 bin Euro garanti ücreti olan Nabil Ghilas kendisine kulüp bulamadığını bildirdi. 750 bin Euro bonservis ücretiyle alınan Ghilas ile Scarione'nin kulübe zararı 15 milyon lirayı geçiyor. Yönetim Scarione'ye lisans bile çıkarmamış, Ghilas ise sadece 12 dakika süre almıştı.Forvet hattını güçlendirmek isteyen Göztepe'de Vagner Love ve Mario Gomes için görüşmeler sürerken Birleşik Arap Emirlikleri Al Ain ekibinde oynayan Marcus Berg'in menajeri dünyaca ünlü yıldızı Göztepe'ye önerdi. Daha önce Panathinaikos ve Hamburg'ta da oynayan yıldız futbolcu bu sezon 11 maçta 10 gol atarken 1 de asist yaptı.