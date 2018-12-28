Parası olmadığı için çocuklarını göremiyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inKarabağlar ilçesinde yaşayan ve eskiden ayakkabı şirketi sahibi olan Ayhan Manav (48), 2011 yılında işleri bozulunca 2 kızının annesi eşi M.Ç ile ayrıldı. Çocuklarını annesine 850 lira nafaka ödemesine karar verilen Manav, maddi çıkmaza girince yeşil kart alarak nafakanın iptalini istedi. Talebi kabul görmedi ancak nafaka 550 liraya düşürüldü. Manav, "Yaklaşık 3 yıldır çocuklarımı göremiyorum. Eşim bana onları göstermiyor. Oysa mahkeme, her ayın birinci ve üçüncü haftalarında olmak şartıyla, 1 gün görme izni verdi. Bu koşullarda çocuklarımı görmem için tek yol icra. Ancak bunun masraflarını karşılayacak gücüm de yok" dedi.