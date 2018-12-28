Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Spil Dağı, beyaza büründü Manisalılar milli parka koştu

, beyaza büründü Manisalılar milli parka koştu

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Spil Dağı, beyaza büründü Manisalılar milli parka koştu
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'na kar yağınca Spil beyaz gelinliğini giydi. Spil Dağı'nın Bin 517 metre yükseklikteki Atalanı mevki beyaza büründü. Kartpostalları süsleyecek görüntüler oluştu. Beyazla buluşan Spil Dağı Milli Parkı'nda birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. Spil'e çıkan Manisalılar karın tadını doyasıya çıkardı. Kimi vatandaşlar kartopu oynadı, kimi vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekerek, bu güzel anı ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar termosların içerisinde getirdikleri çay ve kahveleri yudumladı. Yine her zaman olduğu gibi karın keyfini en çok çocuklar çıkardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Spil Dağı, beyaza büründü Manisalılar milli parka koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN