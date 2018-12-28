Spil Dağı, beyaza büründü Manisalılar milli parka koştu

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'na kar yağınca Spil beyaz gelinliğini giydi. Spil Dağı'nın Bin 517 metre yükseklikteki Atalanı mevki beyaza büründü. Kartpostalları süsleyecek görüntüler oluştu. Beyazla buluşan Spil Dağı Milli Parkı'nda birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. Spil'e çıkan Manisalılar karın tadını doyasıya çıkardı. Kimi vatandaşlar kartopu oynadı, kimi vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekerek, bu güzel anı ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar termosların içerisinde getirdikleri çay ve kahveleri yudumladı. Yine her zaman olduğu gibi karın keyfini en çok çocuklar çıkardı.