Uykuda yakalandı işine iade edilmedi

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İzmir'inKemalpaşa ilçesindeki demirdöküm fabrikasında atölye şefi olarak çalışan M.E, gece vardiyasında mesai saatlerinde araçta uyurken işverenine yakalandı. Savunması istenen M.E, şirket aracında uyuduğunu kabul etti. M.E, şirket tarafından "Çalıştığınız süre zarfında iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sözlü ve fiziksel tartışmalar ve son olarak da görev aldığınız gece vardiyasında uyurken yakalanmanız, bu durumu yazılı savunmalarda da kabul etmeniz sebepleriyle iş akışını bozduğunuz için iş sözleşmeniz feshedilmiştir" yazısı iletilerek işten çıkartıldı. İşsiz kalan M.E, iş sözleşmesinin haksız olarak 25 Eylül 2017'de feshedildiği gerekçesiyle işe iade davası açtı. Davanın görüldüğü İzmir 3. İş Mahkemesi, işçinin haklı gerekçeyle işten çıkartıldığına hükmederek davayı reddetti. Davalı şirketin avukatı Ersin Gülsoy, "İşçi, uyuyakaldığını kabul ediyor. Savunmasını veriyor. İşçi hakkında daha önce de şikayetler geldiği için iş akdi feshediliyor" dedi.