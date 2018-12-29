185 kilogramlık kadın yardım eli bekliyor

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Denıizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ulviye Akman aşırı kiloları nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmak için yardım istiyor. 32 yıl önce eşinden boşanan ve Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Akman ilerleyen yaşı ile birlikte kilo almaya başladı. Akman aldığı kilolar nedeniyle yataktan çıkamaz oldu ve hareket edemeyince kilo alması daha da hızlandı. Son 1 yıl içinde aldığı kilolar ile yatağa bağımlı hale gelen Akman, ayaklarının ağrıması nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. İhtiyaçlarını ve ev işlerini emekleyerek yapmaya çalışan çoğu zaman da komşuların yardımıyla hareket edebilen yaşlı kadın kilolarından kurtulmak istiyor. Aldığı 430 lira engelli maaşı ile geçinen Akman, "Kilolarımdan kurtulmak için yardımbekliyorum" diye konuştu.