Abla-kardeş kır koşusu’nda bırıncı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ödemış'te27 Aralıkta Kır Koşusu düzenlendi. Büyük heyecana sahne olan yarışlarda güzel bir rastlantı da yaşandı. Ödemiş Ortaokulu 7-F sınıfı öğrencisi Ceren Peker, 2 bin metrelik yıldız kızlar yarışında birinci olurken Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi 11-A sınıfında eğitim gören ablası Sinem Peker 3 bin 000 metrelik genç kızlar yarışında açık farkla birinci oldu. Atletizme göz kırpan Peker kardeşlerin heyecanına anneleri Kadriye Peker de ortak oldu. Birincilik madalyalarını Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu'nun elinden alan Peker kardeşler bundan sonra da çok çalışıp Ödemiş'i çeşitli yarışmalarda temsil etmek istediklerini söyledi. Kızlarının elde ettiği başarıyla büyük mutluluk duyduğunu söyleyen anne Kadriye Peker ise "Çok iyi çalıştılar, emeklerinin karşılığını aldılar. Kızlarımı ve onları hazırlayan öğretmenlerimizi kutluyorum. İnşallah daha güzel başarılar da elde ederler. Çok mutluyuz" diye konuştu.