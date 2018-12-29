Buca beledİyesİ’nın gülen yüzü soldu

BUGÜN NELER OLDU

BucaBelediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Turan, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. İzmir basınının sevilen isimlerinden olan 44 yaşındaki Turan'ın, durumu dün sabah durumu ağırlaştı ve yaşamını yitirdi. İzmir basının sevilen isimlerinden olan Turan'ın ölümü basın camiasında üzüntü yarattı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, sosyal medya hesabından Arzu Turan'ın hayatını kaybettiğini duyurarak, "Olmadı arkadaşım, senden güzel haberler beklerken, bu sana hiç yakışmadı. Yakın mesai arkadaşım Arzu Turan'ı maalesef bu sabah (dün) kaybettik. Başımız sağ olsun" şeklinde duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Arzu Turan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Buca Belediyesi yanındaki Baha Yörük Camii'nde kılındı. Cenaze törenine, çok sayıda basın çalışanı, Turan'ın Buca Belediyesi'nden mesai arkadaşları ile sevenleriyle yakınları katıldı. Turan'ın naaşı, cenaze namazı sonrasında Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi.