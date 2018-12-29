Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Çeşme’ye büyük ikramiye vurdu

Çeşme’ye büyük ikramiye vurdu

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Çeşme’ye büyük ikramiye vurdu
YILBAŞINA az bir süre kala, Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden İzmir Çeşme'de, otellerdeki doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de turizm destinasyonlarından olan ilçede, yeni yıl için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Yılbaşını eğlenerek geçirmek isteyenler, özellikle termal otelleri tercih ederken, yılbaşında ziyaretçi sayısının 100 bini bulması bekleniyor. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, yaz sezonu 20 bin olan yatak kapasitesinin kışın 10 bine çekildiğini, Çeşme yılbaşını yüzde yüz doluluk oranıyla karşılayacağını belirterek, "10 bin yatağımızın yarısı termal otellerde hizmet vermektedir. Termal özellikle kış günlerinde tercih edilen destinasyon ve bu yılbaşında da öncelikle termal otellerimizin doldu. Bugün itibariyle yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda yüzde 10 boşluğumuz var. Çeşme'nin yüzde 100 dolulukla yeni yıla girmiş olacağını düşünüyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeşme’ye büyük ikramiye vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN