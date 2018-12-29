Çeşme’ye büyük ikramiye vurdu

BUGÜN NELER OLDU

az bir süre kala, Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden İzmir Çeşme'de, otellerdeki doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de turizm destinasyonlarından olan ilçede, yeni yıl için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Yılbaşını eğlenerek geçirmek isteyenler, özellikle termal otelleri tercih ederken, yılbaşında ziyaretçi sayısının 100 bini bulması bekleniyor. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, yaz sezonu 20 bin olan yatak kapasitesinin kışın 10 bine çekildiğini, Çeşme yılbaşını yüzde yüz doluluk oranıyla karşılayacağını belirterek, "10 bin yatağımızın yarısı termal otellerde hizmet vermektedir. Termal özellikle kış günlerinde tercih edilen destinasyon ve bu yılbaşında da öncelikle termal otellerimizin doldu. Bugün itibariyle yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda yüzde 10 boşluğumuz var. Çeşme'nin yüzde 100 dolulukla yeni yıla girmiş olacağını düşünüyoruz" dedi.