Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Muhammed’e ambulans uçak seferber edildi

Muhammed’e seferber edildi

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Muhammed’e ambulans uçak seferber edildi
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen 4 günlük Muhammed Baki Taşkaya bebeğin doğum sonrası yapılan kontrollerinde doktorlar tarafından doğuştan gelen metabolik hastalığı olduğu tespit edildi. Muhammed bebeğin tedavisi amacıyla Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer bulundu. Ankara'ya nakil için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek ambulans uçak talep edildi. Muhammed, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bekletilen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhammed’e ambulans uçak seferber edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN