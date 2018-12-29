Organlar toprak yerine can olsun

Türkiye' de Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne bağlı olarak çalışan toplamda 9 Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi bulunuyor. Bunlardan biri olan İzmir ise Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 7 ili kapsıyor. Karaciğer, kalp, akciğer, böbrek, incebağırsak nakilleri yapılıyor. İzmir, son 5 yıl içerisinde 60 bin 540 organ bağışı ile İstanbul'u geride bırakmayı başardı.

BAĞIŞLAR ARTMALI

2017 yılında İzmir'de 13 kalp, 1 akciğer, 191 karaciğer, 258 böbrek ve 1 ince bağırsak olmak üzere 464 organ bağışı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 252 kornea nakli ve 396 kök hücre nakli yapıldı. Toplamda ise bin 112 hastaya organ ve doku nakli gerçekleştirildi. Organ bağışı için çağrıda bulunan İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Beyin ölümü gerçekleştiğinde bu kesinlikle geri dönüşümsüz olaydır. Hayata tekrar dönüş yoktur. Koma değildir. Beyinin tamamen ölmesidir. Bedenin ilaç ve cihazlarla 48 saat süreyle kan akışının sağlandığı ve bedenin bir anlamda yaşatabildiği, bedenin de öldüğü ve ölüm halinin bir anlamda gerçekleştiği andır. Bedenlerimiz toprak olmasın. Binlerce organ bekleyen ve organ bulunamadığı için hayatlarını kaybeden bu hastalar biri günün birinde biz de olabiliriz. Şu an resmi kayıtlarda 3 bin 200 kişiden fazla insan sadece İzmir'de organ bekliyor. Bu rakam Türkiye'de ise 27 bini buluyor. Bir gün bizim de aynı durumda olma ihtimalimizi unutmadan organ bağışında bulunmalıyız" dedi. En çok organ bağışının İzmir'de gerçekleştirildiğini belirten Salnur, "Toplumda organ bağışı konusundaki farkındalığın arttırılması, bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi amacı ile bir dizi etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi.