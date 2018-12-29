Yılbaşı sofrasına dikkat

KENT Bayraklı Tıp Merkezi Beslenme veDiyetisyen Uzmanı Asena Güneş, yılbaşı gecesi için şimdiden yapılan bol yemeli içmeli, sabaha kadar uzayacak ziyafet sofralarının ardından pişmanlık duyacaklara önerilerde bulundu. Güneş, akşamında fazla besin tüketeceğini düşünenlere 31 Aralık sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanmasını önerdi. Gün içerisinde de hafif öğünler yapılmasının isabetli olacağını belirten Güneş, "Kahvaltıda farklı alternatifler olarak süt, yulaf ezmesi veya süt, meyve veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir ile yapılmış yağsız tost, mevsim yeşillikleri tüketilebilir. Öğle yemeği tercihinizi zeytinyağlı sebze yemeği, ayran, az çorba, salata gibi yine hafif besinlerden yana kullanın. Akşam için hazırlıklar hızla devam ederken ara öğünlerinizi sakın atlamayın" dedi.

PIŞMAN OLMAYIN

Yeni yıl sofrasında "Çok fazla yedim" pişmanlığı yaşamamak için porsiyonların küçük tutulmasını, doyunca da yemeğin bırakılmasını öneren Güneş, "Ana yemek olarak kırmızı et yerine ızgara, fırında veya buğulama olarak derisi alınmış hindi eti, tavuk eti veya balık tercih edin. Tatlı yemek istiyorsanız pilav almayın. Tüketilen miktar arttıkça kalori alımını da artıran kuruyemişler masum değildir" dedi.