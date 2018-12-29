Zeybekci: 31 Mart’ta İzmir kaderini çizecek

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Kınık ilçesini ziyaret etti. Zeybekci, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi. Önce Kınık Belediyesi'ni ziyaret eden Zeybekci'ye AK Partili Belediye Başkanı Sadık Doğruer fincan takımı ve Kınık kilimi hediye etti.

"GÜNEŞ İZMIR'DEN DOĞACAK"

Daha sonra partililerle buluşan Zeybekci, Denizli'de yaptığı hizmetleri hatırlattı, şunları söyledi: "İzmir tarihi bir dönüşüm ve değişime doğru, sessiz bir devrime doğru ilerliyor. 31 Mart tarihinde Anadolu'ya güneş doğudan değil batıdan yani İzmir'den doğacak. Bugüne kadar İzmir'i ihmal edenler, İzmir'i istismar edenler, kendi becerisizliklerini, verimsizliklerini, ideolojik bir kılıf altına saklayıp İzmir'i istismar edenlere artık İzmir'li inanmıyor. İzmirliler, 31 Mart'ta şunu diyecekler; 'Yeter artık, İzmir kendi kaderini kendisi çizecek güce sahiptir.' Bunu da topyekün seferberlik ile yapacağız. İzmir'de ziyaret etmediğimiz, hasta elini öpmediğimiz yaşlı bırakmayacağız."