Ahmet Dede’nin Erdoğan’ı görme hayali gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki çiftçi Ahmet Güven'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görme hayali gerçek oldu. Zeytinova Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Güven, yıllardır en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu, bunu geçen pazar günü ilçeye ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a ilettiğini aktardı. Güven, "Öğle namazını kıldığım camiden çıkarken Hamza Dağ ile karşılaştım. Ona 'Kardeşim bir isteğim var. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bana bu adamı göster, sarılıp öpeyim. Bu benim en büyük hayalim' dedim. Sağ olsun beni Ankara'ya götürdüler. Başkanımızı gördüğümde duygulandım, ağlamaktan konuşamadım" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme sırasında ağlaması nedeniyle kendisini sakinleştirmeye çalıştığını dile getiren Güven, şunları kaydetti: "Bana, 'Sakin ol, neden ağlıyorsun' dedi, dokunarak sakinleştirmeye çalıştı. Ben tıkandım orada, bir şey diyemedim. Şimdi ise onun üzüntüsü var bende. Cumhurbaşkanımızı yaşadığımız köyüme davet ediyorum. 78 yaşında bir adamım ben. Çok siyasetçiler gördüm ama Cumhurbaşkanımız gibi okuyan ve göğsünde imanı olan bir adam görmedim."