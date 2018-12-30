Alacağı yüzünden katliam yaptı

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İzmır'de kız kardeşini ve eniştesini öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza A, cinayeti borç yüzünden işlediğini söyledi. Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş Ali Rıza A. (55), tartıştığı eniştesi Taner Cengiz'e (44) ateş edecekken araya giren kardeşi Nesrin Cengiz'i (43) vurdu. Eniştesine de 6 el ateş eden Ali Rıza A. polise giderek teslim oldu. Cengiz çifti, olay yerinde öldü. Çiftin 8 yaşındaki çocuğu ise polisler gelene kadar anne babasının cansız bedenlerinin başında ağlayarak bekledi. Avcı olaydan sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 'Kardeşim ve kocasını öldürdüm' diyerek, teslim oldu. Bunun üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ekipleri ile giden polis, içeri girdiklerinde çiftin çocuklarını cesetlerin başında ağlarken buldu. Çocuk sakinleştirilip, yakınlarına teslim edildi. Cinayet zanlısı Avcı polise verdiği ifadesinde, "Bir miktar para biriktirmiştim. Eniştem ve ablam birikimimi borç olarak aldı. Paramı geri vermediler. Bu nedenle öfkeme hakim olamadım. Vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Bekar olan Avcı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.