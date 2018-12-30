Fahri müfettişler, ceza yağdırdı

BUGÜN NELER OLDU

MANİSA'DA 2018 yılı 2. Fahri Trafik Müfettişleri Toplantısı yapıldı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Eğitim Salonu'nda yapılan toplantıda Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Trafik Polisi Menekşe Keçirsiz ve Turan Günakan tarafından bilgi verildi. Manisa'da 239 fahri trafik müfettişi bulunurken, son 6 ayda sadece 1 kişinin fahri müfettiş kartı görevi kötüye kullanmaktan iptal oldu. Manisa'da fahri trafik müfettişleri tarafından 4 yılda 6 bin 939 ihbar tutanağı yazılırken 1 milyon 68 bin 552 TL ceza kesildi. Trafik Polisi Menekşe Keçirsiz, "Fahri trafik müfettişliği gönüllülük esasına göre yapıldığı için herhangi bir ücret ödenmez. Sizler gizli kahramanlarsınız" dedi.