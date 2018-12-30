Göz Göz Olcay Şahan’ı istiyor

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Trabzonspor'da satışa konan Olcay Şahan'ı da listesine ekledi. Başkan Mehmet Sepil transferle bizzat ilgilenirken sarı-kırmızılılar, Olcay için Bursaspor'la karşı karşıya geldi. Süper Lig'de ikinci yarıda zirve mücadelesi verecek olan Göztepe, sol bek pozisyonu için anlaşma sağladığı Celtic'in 32 yaşındaki savunmacısı Emilio İzaguirre'ye imza attırmaya çalışıyor.
Göz- Göz, Izaguirre'nin kulübünden alacaklarına karşılık bonservisini almasını bekliyor. ASIL KARAR SEZON SONU
Sarı-kırmızılı yönetim, iç transferde ilk yarı bitmeden sözleşmesi sona erecek olan Halil Akbunar ile 3 yıllık daha mukavele yaparken,yine sezon sonunda boşa çıkacak olan Tayfur Bingöl ile de masaya oturacak. Göztepe Teknik Direktörü Özdeş'in sözleşmesi sona erecek olan diğer oyuncular Gouffran, Berkan, Kadu ve sezonu kapatan Traore konusunda ise kararsız olduğu öğrenildi. Bu oyuncular için sezon sonu beklenip performanslarına göre karar verilecek.