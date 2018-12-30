Göz Göz Olcay Şahan’ı istiyor

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Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Trabzonspor'da satışa konan Olcay Şahan'ı da listesine ekledi. Başkan Mehmet Sepil transferle bizzat ilgilenirken sarı-kırmızılılar, Olcay için Bursaspor'la karşı karşıya geldi.Göz- Göz, Izaguirre'nin kulübünden alacaklarına karşılık bonservisini almasını bekliyor.Sarı-kırmızılı yönetim, iç transferde ilk yarı bitmeden sözleşmesi sona erecek olan Halil Akbunar ile 3 yıllık daha mukavele yaparken,yine sezon sonunda boşa çıkacak olan Tayfur Bingöl ile de masaya oturacak. Göztepe Teknik Direktörü Özdeş'in sözleşmesi sona erecek olan diğer oyuncular Gouffran, Berkan, Kadu ve sezonu kapatan Traore konusunda ise kararsız olduğu öğrenildi.