Gülcan 15 gündür kayıp

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI'NIN Tavas ilçesinde babasının okula bıraktığı 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu, 15 gündür evine dönmedi. Genç kızın babası, "Okula kendim bırakmıştım, okul çıkışı eve geliyordu, bu kez gelmedi" dedi. Edinilen bilgiye göre, Tavas Mehmet Kısaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Gülcan Tahtakın (16) 14 Aralık Cuma günü, baba İsmail Tahtakın tarafından okuluna bırakıldı. Okul çıkışları evine dönen Gülcan, o gün evine dönmedi. Kızlarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, genç kızın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Tahtakın, kızının Denizli kent merkezinde görüldüğünü duyduğunu ve halen kent merkezinde olabileceğini öne sürdü. Baba Tahtakın, kızının görülmesi durumunda polis ekiplerine bildirilmesini istedi.