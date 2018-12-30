İzmir’e güzel haber

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İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, yapımı devam eden stat inşaatlarından Göztepe ve Alsancak'ta sorun olmadığını açıkladı.kapsamında yapı kayıt belgesi alındığını, inşaatın kalan bölümü için ise yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini söyledi. İzmir'e yapılacak statlar için yıllardır çaba gösteren İZVAK Başkanı Erten; Göztepe