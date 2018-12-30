İzmir’e güzel haber

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, yapımı devam eden stat inşaatlarından Göztepe ve Alsancak'ta sorun olmadığını açıkladı. Karşıyaka'da yapımı duran stat inşaatının şu ana kadar yapılan bölümleri için Erten, 'İmar Barışı'
kapsamında yapı kayıt belgesi alındığını, inşaatın kalan bölümü için ise yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini söyledi. İzmir'e yapılacak statlar için yıllardır çaba gösteren İZVAK Başkanı Erten; Göztepe, Karşıyaka ve Alsancak'taki statların şehre çok uzun seneler spor alanı olarak hizmet ettiğini hatırlatarak, bu statların mevcut yerlerinde yenilenmelerine yönelik kulüplerin isteği bulunduğunu, devletin de buna duyarlılık göstermesinin çok önemli olduğunu ifade etti.