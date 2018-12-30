Kaçağa geçit yok

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar ile Türkiye genelinde en çok sahte ve kaçak ürün yakalanan operasyonlara imza attı. İzmir'de bu yıl toplam 3 milyon 518 bin 102 doldurulmuş kaçak sigara, çeşitli türlerde 1 milyon 279 bin 157 litre sahte içki ve 22 bin 939 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Bu rakamlarla da İzmir, Türkiye genelinde en fazla sahte içki ile kaçak sigara ve cep telefonu yakalanan il oldu. İzmir'i, 1 milyon 612 bin 94 doldurulmuş kaçak sigarayla İstanbul, 111 bin 583 litre sahte içkiyle Adana, 22 bin 928 kaçak cep telefonuyla yine İstanbul takip etti. Ayrıca, İzmir'de 2018 yılı içinde sahte içkiye bağlı yaşanan bir ölüm olayı meydana gelmedi. Operasyonlarda yüzde 80'i, Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'ndeki illerden gelen 9 ton tütün ele geçirilirken, Antik Yunan'dan Geç Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar pek çok döneme ait 3 bin 800 tarihi esere el konuldu. Bu alanlarda, en fazla kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonlar tütünde 43 tonla, tarihi eserde de 20 bin 882 eserle İstanbul oldu.İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizi kayıt dışı ekonomik faaliyetlerden, vatandaşlarımızı da sağlıktan güvenliğe, hayatın her alanını tehdit eden kaçakçılık faaliyetinden korumak için operasyonlarımız aralıksız sürecektir" denildi.