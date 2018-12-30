Miniklerden tiryakilere: 2019’a sigarasız girin

BUGÜN NELER OLDU

PAMUKKALE Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Projesi" kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anaokulları ve İlkokullarında eğitim gören öğrenciler, sigara tiryakilerine mesaj verdi. Minikler, taşıdıkları pankartlarla büyüklerinden sigarayı bırakarak 2019 yılında güzel bir başlangıç yapmalarını istedi. Dijital ortamda uygulanan anketle 19 bin 113 veliden sigara bağımlısı olan ve doktor kontrolünde sigarayı bırakmak isteyen velilerin tespit edildiğini belirten Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, "Biz velilerimizde çocuğun için sigarayı bırakabileceği farkındalığını yaratarak onların sağlık kuruluşlarımızdan tedavi almaları için yönlendirmeler yapıyoruz. Aynı zamanda bu çalışmalar ile minik yavrularımızın da ilerleyen dönemlerde sigara bağımlısı olmalarının önüne geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi.