Pamukkale’de 2018, projeler yılı oldu

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DENİZLİ Pamukkale Belediyesi, 2018 yılında alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlık ve sosyal alanda çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 2018 yılında da Pamukkale'yi daha güzel hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti. 21 milyon liralık bütçe ile Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği'ni hizmete aldıklarını ifade eden Gürlesin, "Toplam 2.7 milyon lira harcanarak yapılan Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte Karahayıt'ta 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak hizmete sunuldu. Sağlık yatırımlarının yanında çevre ve sokak hayvanları unutulmadı" dedi. Vizyon projelerden birinin de Seyir Tepesi Projesi olduğunu belirten Gürlesin, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.