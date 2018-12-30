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Yunusemre’den dönüşüm atağı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Yunusemre’den dönüşüm atağı
MANİSA'DA modern bir kent kurmak için yoğun mesai harcayan Yunusemre Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerinde uygulanacak projede bakanlık onaylarının alındığını duyuran Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Ocak ayında ihalemizi yapmayı, Mart ayında da ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz" dedi. Çok güzel bir şehircilik örneği olacağını ifade eden Çerçi, "Vatandaşımızın güzel, konforlu konutlarda oturması için çalışıyoruz. Yerel seçim öncesi ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz. Bunu başarmak, en azından bunun altyapısını oluşturmak istiyoruz" dedi.
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Yunusemre’den dönüşüm atağı
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