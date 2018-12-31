Aynı tas, aynı hamam

BUGÜN NELER OLDU

2017'de olduğu gibi 2018 de İzmir için kayıp yıl oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kronikleşmiş sorunları bu yıl da çözülemezken var olan sorunlara yenileri eklendi. Trafik, kötü koku, altyapı gibi sorunları yine baş gösterdi. Büyükşehir, pazar esnafının derdine derman olmak yerine kulak tıkadı. 70 milyon lira harcayarak hayata geçirdiği Akıllı Trafik Sistemi, fiyaskoyla sonuçlandı. 2018'de Büyükşehir'in kırık not almasına yol açan gelişmelerden bazıları şöyle:İzmirliler, 2018 yılına Büyükşehir'in içme suyu, toplu ulaşım ve otoparka yapmış olduğu zamlarla girdi. Yine yılın ilk günlerinde Konak Tramvayı çalışmalarının uzaması trafik çilesi yaşattı. Buna bir de İzmir Metrosu'ndaki seferlerin aksaması eklenince vatandaş işine geç kaldı.Egeli Sabah, Büyükşehir'in, Körfez Geçiş Projesi'ni 2030'a kadarki yatırımların belirlendiği Ana Ulaşım Planı'na almadığını ortaya çıkardı. Her fırsatta projeye destek verdiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu'nun, geçiş projesini plana almaması skandal olarak nitelendirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki alanlarına kaçak imalatlar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 8.9 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı'nın deniz tarafında kalan bölümünü de kaçak yaptığı ortaya çıktı.Büyükşehir, aldığı radikal bir kararla İZBAN'daki ücret sisteminde değişikliğe gitti. İZBAN'da 'Gittiğin kadar öde' dönemi istasyonlarda kaosa neden oldu. Para yükleme makineleri önünde uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, sisteme isyan etti.İzmir'deki iklim koşulları dikkate alınmadan yapılan engelli yolları, Büyükşehir'in kurbanı oldu. 5 yıl sonunda yanlıştan dönme kararı alan Büyükşehir, yolları karo plakalarla döşeme kararı aldı. Vatandaşın parası çöpe gitti.İzmir Büyükşehir, 2001'de deneyip başaramadığı Harmandalı çöplüğünden elektrik üretmek için mart ayında harekete geçti. Bu hamle 'şimdiye kadar aklınız neredeydi?' yorumlarına neden oldu.Bugüne kadar hayata geçirdiği çevre yatırımları ile övünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü Seferihisar"ın mavi bayraklı plajlarından Akarca Koyu'na evsel atıkları deşarj etti. Plaj mikrop yuvası haline geldi. Koydaki 2 mavi bayrak, bir daha asılmamak üzere iptal edildi. Çevre sakinleri duruma isyan ederken Egeli SABAH yaşanan çevre katliamını manşetine taşıdı.Sayıştay, Büyükşehir'in 2017 yılı aralık ayında hizmete soktuğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karayolu Taşıt Altgeçidiyle ilgili 17.2 milyon lira zararı çıkardı. Yetkililer, kamu zararına neden olduğu iddia edilen sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen karayolu taşıt alt geçidi ile ilgili soruşturma başlattı.Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte İzmir körfezinden yayılan pis koku kentin üzerine kabus gibi çöktü. Özellikle gece etkisini gösteren lağım kokusu yaz aylarında İzmirliye kapı pencere kapattırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaştan gelen şikayetlere uzun süre sessiz kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. İzmirlileri çileden çıkaran koku problemi kent gündeminde uzun süre yerini korudu.