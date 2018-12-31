Çamlaraltı’nda ödüller verildi

BUGÜN NELER OLDU

İzmirÖzel Çamlaraltı Koleji tarafından ilki 2001-2002 eğitim-öğretim yılında düzenlenen "Kentimizde Cumhuriyet'e Sahip Çıkanlar Ödülleri"nin sahipleri bu yıl öğrenciler tarafından yapılan seçim sonucunda belirlendi. Haldun Dormen, tiyatronun ve sanatın önemini Atatürk'ün fikir ışığında yeni nesillere aktardığı, Mesut Tim, kitap okumanın yalnız bu ülkede değil, tüm dünyada barış, huzur ve mutluluğa kavuşma yolu olduğunu aşılayıp Atatürk'ün ışığında Türkiye'nin bütün köylerine 'Atatürk Çocukları Kütüphaneleri' açtığı, Nesrin Olgun Arslan, Atatürk'ün hayalini kurduğu modern Türk kadını çizgisini dünyanın farklı sularında kulaç atarak Türk kadınını temsil etmenin gururunu yaşayıp yaşattığı, Sedat Örsel ise, eğitimi bir kalıp olmaktan çıkarıp 'Okul için değil, yaşam için öğrenmeli' felsefesiyle doğru eğitime açılan kapıyı Atatürkçü, çağdaş zihniyle araladığı için ödüle layık bulundu. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.