Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İlk önce mesajı okudu

İlk önce mesajı okudu

Giriş Tarihi: 31.12.2018
İlk önce mesajı okudu
İstanbul'daki evinde lavaboyu açmak için kullandığı kimyasal maddelerin kaynar suyla girdiği reaksiyon sonucu görme yetisini kaybeden 32 yaşındaki İbrahim Kösem'in bir gözü, Ege Üniversitesi (EÜ)Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen kornea nakliyle yüzde 40 görmeye başladı. Kösem, başarılı geçen operasyon sonrası, doktorunun cep telefonuna gönderdiği mesajı okudu ve büyük bir mutluluk yaşadı. İbrahim Kösem, "O mesajı okuduğumda kendimi tarif edilmeyecek kadar mutlu hissettim. 21 ay boyunca sadece sesini duyduğum doktorlarımın ilk defa yüzlerini gördüm" dedi. Prof. Dr. Sait Eğrilmez ise, "Gözü açıldığında klinikte sevinenler ordusuyduk. Okuduğunu öğrenince çok mutlu oldum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk önce mesajı okudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN