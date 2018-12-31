İlk önce mesajı okudu

İstanbul'daki
evinde lavaboyu
açmak için kullandığı
kimyasal
maddelerin kaynar
suyla girdiği
reaksiyon sonucu
görme yetisini kaybeden
32 yaşındaki
İbrahim Kösem'in
bir gözü, Ege Üniversitesi
(EÜ)Tıp
Fakültesi'nde gerçekleştirilen
kornea
nakliyle yüzde
40 görmeye başladı.
Kösem, başarılı
geçen operasyon
sonrası, doktorunun
cep telefonuna
gönderdiği mesajı
okudu ve büyük bir
mutluluk yaşadı.
İbrahim Kösem, "O
mesajı okuduğumda
kendimi tarif
edilmeyecek kadar
mutlu hissettim. 21
ay boyunca sadece
sesini duyduğum
doktorlarımın
ilk defa yüzlerini
gördüm" dedi. Prof.
Dr. Sait Eğrilmez
ise, "Gözü açıldığında
klinikte sevinenler
ordusuyduk.
Okuduğunu öğrenince
çok mutlu
oldum" dedi.