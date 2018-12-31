İlk önce mesajı okudu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dakievinde lavaboyuaçmak için kullandığıkimyasalmaddelerin kaynarsuyla girdiğireaksiyon sonucugörme yetisini kaybeden32 yaşındakiİbrahim Kösem'inbir gözü, Ege Üniversitesi(EÜ)TıpFakültesi'nde gerçekleştirilenkorneanakliyle yüzde40 görmeye başladı.Kösem, başarılıgeçen operasyonsonrası, doktorununcep telefonunagönderdiği mesajıokudu ve büyük birmutluluk yaşadı.İbrahim Kösem, "Omesajı okuduğumdakendimi tarifedilmeyecek kadarmutlu hissettim. 21ay boyunca sadecesesini duyduğumdoktorlarımınilk defa yüzlerinigördüm" dedi. Prof.Dr. Sait Eğrilmezise, "Gözü açıldığındaklinikte sevinenlerordusuyduk.Okuduğunu öğreninceçok mutluoldum" dedi.