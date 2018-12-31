İş dünyası 2019 yılından umutlu

BUGÜN NELER OLDU

Özellikle ekonomik açıdan kötü bir yılı geride bırakan Türkiye, yeni yıl için ümitli. İzmir'de bulunan sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları da aynı görüşte birleşti. Zorlu bir sınavdan geçtiklerini belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, "Türkiye ekonomisi için 2018 yılı, sert virajların alındığı bir sene oldu. Özellikle ağustos ayı içinde yaşanılan suni döviz krizi, sadece Türkiye değil dünya ekonomisinde yaşanan spekülatif hareketler nihayete eremeden yerini yatırım ve ihracat motivasyonuna bıraktı. 2018 yılında çift hanelerin üzerinde olmasın derken yüzde 20'lerin üzerine çıkan enflasyon rakamlarına karşı önemli bir refleks gösterildi. Hem reel sektör kanadında Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı ile hem de kamu tarafında vergi indirimleri başta olmak üzere pek çok adımla piyasalara moral aşılandı. Yaz aylarındaki çalkantının yılın sonuna geldiğimiz şu günlerde yerini dengelenmeye bıraktığını memnuniyetle görmekteyiz" dedi.Son dokuz yıldır kesintisiz olarak büyüyen ekonominin dış kaynaklı olarak yaşanılan olumsuz etkilerden sonra bir dengeleme sürecine girdiklerinin altını çizen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "2019 yılı, ekonomik önlemlerle bir ölçüde dengelenmeyi başaran Türk ekonomisi açısından yeniden büyümenin başlangıç yılı olabilir. Bu konuda ABD Merkez Bankası'nın faizleri düşüreceği ya da sabit tutacağı yönünde verdiği güçlü işaret önemli bir müjde sayılmalı. Tüketim yerine üretim ekonomisine yönelmemiz, Sanayi 4.0, Tarım 4.0 gibi uzun vadeli ve kalıcı modellere, gelişen teknolojilere yatırım yapmalıyız" dedi.EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Gerek ulusal, gerekse uluslararası bağlamda ekonomik ve politik açıdan oldukça zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Yılın ikinci yarısına ağustos ayında yaşadığımız döviz türbülansı damgasını vurmuştur. Elbette bunca zorluk, azim ve mücadele gücünü de beraberinde getiriyor. Yeni Ekonomi Programı, sektörel destekler, vergi indirimleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ve 100 Günlük Eylem Planları çerçevesinde atılan adımları da bu açıdan çok anlamlı buluyorum. Her geçen gün etkilerini daha çok hissettiğimiz dijitalleşme ve Sanayi 4.0 konularında da 2019'da hız kazanmamız gereken bir diğer alan olmalıdır" diye konuştu.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şube Başkanı ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, 2018'in ekonomi açısından zorlu geçmesine karşın Türk milletinin 'birlik ve beraberlik' ruhunun bir kez daha tüm dünyaya gösterildiği bir yıl olduğunu söyledi. Ülkü, "Bu birlik ve beraberlik ruhuyla son çeyrekte dahi 1.6 büyüyen Türkiye, 2019 yılında kalkınma hareketini sürdürecektir" dedi.2019'un ekonomik açıdan daha dengeli olacağını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "2018'in son günlerinde özellikle üretici firmaların temkinli hareket ettiğini görüyorum. Hükümetimiz enflasyonla mücadele etmek için gerekli adımları atıyor. Bunların ışığında 2019 yılının ilk çeyreğinin yine durağan geçeceğini ve ikinci çeyrekle beraber kur ve faiz oranlarının da normal seviyelere ineceği konusunda beklentilerimiz var" dedi. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, "2019'da ekonomiden beklentimiz olumlu yönde. Dolardaki hareketlilik ve faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bu olumlu hava tüm sektörlerde kendisini gösterecektir. Açıklanan enflasyon hedefleri ve enflasyonla mücadele için atılan adımları da yerinde buluyorum. Geleceğe olan güvenimiz tam" diye konuştu.