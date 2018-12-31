İZSU’nun ayıbı cezasız kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

İzmirkörfezinden yayılan pis koku özellikle yaz aylarında kentin üzerine kabus gibi çöktü. Egeli SABAH'ın ihbarını değerlendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Üçkuyular'da hava eğitim komutanlığı önünde iç körfeze kaçak kanalizasyon deşarj eden İZSU'ya suçüstü yaptı. Ardından da İZSU yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İZSU'ya ayrıca denizi kirlettiği gerekçesi ile 58 bin 351 lira da idari para cezası kesildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, 70 milyon lira para harcadığı Tam Adaptif Trafik Denetim yönetim ve bilgilendirme sistemini bir türlü devreye sokamadı. Bu da yetmezmiş gibi sistemi çalıştırmak için yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak ikinci kez ihaleye çıktı. Proje kapsamında ESHOT otobüslerine, filo takip sistemi takıldı. Fakat sistem aradan geçen 1 yılı aşkın süreye rağmen bir türlü çalıştırılamadı. Her akşam yapılan rutin denetimlerde bazı belediye otobüslerini sistem Afrika kıtasında, Türkiye'den 8 bin 90 kilometre uzakta Gana'da gösterdi. Egeli SABAH yaşanan skandalı 'ESHOT otobüsü Gana'da görüldü' başlığı ile kent ve ülke gündemine taşıdı.Birçok büyükşehir belediyeleri içme suyunda indirime giderken İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda suya yüzde 30 zam yaptı. İZSU Genel Müdürlüğü, 2019 yılı için yüzde 15 zam daha öngördü. Egeli SABAH, bu öngörüyü manşetine taşıdı. Haberimizin ardından yapılmak istenen zam İzmirlileri öfkelendirirken Kocaoğlu'nun mensubu olduğu CHP'den de zamma tepki geldi. Tepkiler üzerine Kocaoğlu talimat vererek su zammını geri çekmek zorunda kaldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında 117 milyon Euro'ya katamaran cinsi tekne satın aldı. Gemilerin gövdelerinin karbon kompozitten olması o süreçte tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirileri dikkate almayan Kocaoğlu, bildiğini okudu. Kocaoğlu'nun 'evladiyelik' dediği gemiler hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Vahap Özaltay yolcu vapurunun zemininde 2 yıl bile dolmadan çökmeler oluştu. Su almaya başlayan vapur onarım için ihaleye çıkarıldı.Bayraklı Belediyesi mahkeme kararını gerekçe göstererek Özkanlar pazar yerini kapattı. Yeni yer göstermediği için mağdur olan 860 pazarcı esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ile Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ arasındaki çekişmenin kurbanı olduk. Büyükşehir, bu konuda yapıcı bir adım atmazken, pazarcı esnafının yaptığı eylemler 2018 yılı içinde kent gündemine damga vurdu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim'de düzenlediği basın toplantısı ile 2019 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu yokum derken geride 15 yıldır bir türlü çözülemeyen kangren haline dönüşmüş sorunlar bıraktı.