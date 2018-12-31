King Petshop Alsancak’ta

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İzmir'deUrla, Güzelbahçe, Alaçatı, Kuşadası, Mavişehir, Urla Kalabak'ta yaklaşık 10 yıldır hizmet veren King Petshop, yeni mağazasının Alsancak, Talatpaşa Bulvarı üzerinde hizmete açtı. Yeni mağazalarıyla birlikte şube sayılarının 7'ye yükseldiğini belirten King Petshop Genel Müdürü Murat Düzcan, 3 yeni şubeyle birlikte mağaza sayısını 10'a yükselteceklerini ve franchise için görüşme halinde olduklarını dile getirdi. Murat Düzcan, 5 bin kalemden oluşan geniş ürün yelpazesiyle tüm hayvanseverlere hizmet verdiklerini de belirterek, stoktaki ürünlerin her zaman taze ve güvenilir olduğuna da dikkat çekti.Ücretsiz mama servisi yaptıklarını, kapıda ödeme ve taksit imkanı da sunduklarını söyleyen Düzcan, mağazalar dışında internet sitesi üzerinden ve telefonla sipariş aldıklarını ifade etti. Murat Düzcan eğitimli ve deneyimli personelle hizmet verdiklerine dikkat çekerek, A'dan Z'ye evcil hayvanlarını tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında sunduklarını vurguladı. Müşterilere her zaman doğru ürün satma felsefesiyle çalıştıklarını kaydeden Düzcan, "Özellikle oyuncaklarda kanserojen içerik olmamasına dikkat ediyoruz. Pet sektöründe kendini kanıtlamış ve tüm dünyada tanınan ürünleri tek çatı altında müşterilerimize sunuyoruz. Mama, konserve, aksesuvar, tasma, bakım ürünleri, taşıma çantaları gibi farklı çeşitlerimiz bulunuyor. Yeni ürünleri de sektöre sunmaya devam ediyoruz" dedi.