2019, Balıkesir’in yılı olacak

BUGÜN NELER OLDU

Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Karasi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sevgi ve samimiyetle geleceğin kenti Karesi'yi inşa ettik. Şimdi Balıkesir için dertlenme, çalışma vakti" dedi. 5 yıl önce, Karesi'de herkes için yaşanabilir, estetik, sürdürülebilir kent kimliği oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz tüm projelerin odağına insanı yerleştirdik, insanımızın tüm beklentilerine yanıt veren bir yapılanma ile hizmet sunduk. Spordan sanata, sağlık hizmetlerinden eğitime, çevresel hizmetlerden sosyal ve kültürel hayatın canlandırılmasına, altyapı çalışmalarından üstyapı çalışmalarına kadar 'katılımcılığı' ve 'vatandaş memnuniyetini' esas alarak insan merkezli birçok projeyi hayata geçirdik" dedi. Yılmaz, "Şimdi Balıkesir için dertlenme vakti. Biz bu şehrin ihtiyaçlarını biliyor, dertleriyle dertleniyoruz" diye konuştu.