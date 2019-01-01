Denizli Kayak Merkezi yılbaşında akına uğradı

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Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kış turizminde önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi için hayata geçirilen Denizli Kayak Merkezi'nde kış sezonu dolu dolu geçiyor. Kayak merkezinde yılbaşı öncesi hafta sonu büyük yoğunluk yaşandı. Deniz ve çevre illerden gelen aileler, çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkardı.kış turizminde söz sahibi olması için kayak merkezini hayata geçirdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Kayak Merkezimiz artık kış turizminin ve kayak tutkunlarının gözdesi oldu. Ege'nin en büyük kayak merkezi sadece Denizlililer'in Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kayak severleri ağırlıyor" dedi.