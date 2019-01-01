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Kayak Merkezi yılbaşında akına uğradı

Kayak Merkezi, kentin bölgede kış turizminde söz sahibi olmasını sağladı. Çevre illerden gelenler yılbaşı öncesi kayak merkezinde yoğunluk yarattı

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Denizli Kayak Merkezi yılbaşında akına uğradı
YOĞUNLUK OLUŞTU
DENIZLI Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kış turizminde önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi için hayata geçirilen Denizli Kayak Merkezi'nde kış sezonu dolu dolu geçiyor. Kayak merkezinde yılbaşı öncesi hafta sonu büyük yoğunluk yaşandı. Deniz ve çevre illerden gelen aileler, çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkardı.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK
KENTİN kış turizminde söz sahibi olması için kayak merkezini hayata geçirdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Kayak Merkezimiz artık kış turizminin ve kayak tutkunlarının gözdesi oldu. Ege'nin en büyük kayak merkezi sadece Denizlililer'in Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kayak severleri ağırlıyor" dedi.
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Denizli Kayak Merkezi yılbaşında akına uğradı
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